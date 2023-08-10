هل يتسبب “فيسبوك” في أضرار نفسية ؟.. دراسة تكشف مفاجأة

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت دراسة جديدة عن عدم وجود دليل على تسبب موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ضرر نفسي لمستخدميه، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

زيادة استخدام فيسبوك:

نظرت الدراسة التي أجراها معهد أكسفورد للإنترنت في مستويات الرفاهية ومدى تغيرها في 72 دولة مع زيادة استخدام فيسبوك.

وقدم “فيسبوك” للباحثين بيانات عن كيفية نمو عدد مستخدميه في كل دولة، في الفترة ما بين عامي 2008 و2019.

وقارن الباحثون هذه البيانات مع تلك المتعلقة بالرفاهية، والتي تم تسجيلها بواسطة استطلاع “غالوب وورلد بول سيرفاي” الذي شمل ما يقرب من مليون شخص.

السلامة النفسية:

وأكد فريق الدراسة أنه -بشكل عام- لم يعثر على دليل على أن زيادة استخدام موقع “فيسبوك” تسببت في تأثير سلبي على السلامة النفسية.

وتعارض هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ضارة نفسياً.

ويناقش كثير من البلدان فرض بعض التشريعات لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من الأضرار التي قد يواجهونها عبر الإنترنت.