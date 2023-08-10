تفاصيل صفقة إيران وأميركا الجديدة مقابل "5" أميركيين هل يتسبب “فيسبوك” في أضرار نفسية ؟.. دراسة تكشف مفاجأة تفاصيل عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني ركود سوق السيارات في مصر.. متى تنتهي الأزمة؟ أوبك تبقي على توقعات الطلب على النفط دون تغيير في 2023 الاتحاد الآسيوي يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023 وفاة "150"شخصاَ بصواعق رعدية في اليمن موجة غضب في الأوساط اليمنية عقب تسلّم الحوثيين دعم أممي جديد نقابة المعلمين تدعوا منتسبيها بمناطق سيطرة المليشيا لاستمرار الاضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم التضخم يقفز إلى 38.2% في هذه الدولة العربية... الأعلى منذ 60 عاماً
كشفت دراسة جديدة عن عدم وجود دليل على تسبب موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ضرر نفسي لمستخدميه، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.
زيادة استخدام فيسبوك:
نظرت الدراسة التي أجراها معهد أكسفورد للإنترنت في مستويات الرفاهية ومدى تغيرها في 72 دولة مع زيادة استخدام فيسبوك.
وقدم “فيسبوك” للباحثين بيانات عن كيفية نمو عدد مستخدميه في كل دولة، في الفترة ما بين عامي 2008 و2019.
وقارن الباحثون هذه البيانات مع تلك المتعلقة بالرفاهية، والتي تم تسجيلها بواسطة استطلاع “غالوب وورلد بول سيرفاي” الذي شمل ما يقرب من مليون شخص.
السلامة النفسية:
وأكد فريق الدراسة أنه -بشكل عام- لم يعثر على دليل على أن زيادة استخدام موقع “فيسبوك” تسببت في تأثير سلبي على السلامة النفسية.
وتعارض هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ضارة نفسياً.
ويناقش كثير من البلدان فرض بعض التشريعات لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من الأضرار التي قد يواجهونها عبر الإنترنت.