الاتحاد الآسيوي يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023، التي ستستضيفها قطر في بداية العام القادم، وذلك بعد أسابيع من قرعة البطولة التي أسفرت عن توزع المنتخبات العربية المشاركة في مجموعات متوازية.
ونشر الاتحاد الآسيوي، الخميس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو خاصا يكشف عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المنتخبات في بطولة كآس آسيا 2023 في قطر، وذلك عبر فيديو بعنوان: "حان وقت اللعب، انتهى وقت الانتظار"، مع ذكر اسم الكرة الجديدة "VORTEXAC23".
وظهر في الفيديو كرة أرضية وفيها صور ومشاهد من نسخات سابقة لبطولة كأس آسيا، ثم تظهر كرة فجأة لونها أبيض وفيها خطوط دائرية باللونين الأحمر والعنابي الخاص بصاحب الأرض طبعاً قطر، وتظهر الشركة المصنعة للكرة وهي شركة "كيلمي".