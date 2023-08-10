الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليمني مصرع وإصابة 150 شخصاَ بصواعق رعدية في أنحاء البلاد منذ مطلع العام 2023.

وقالت الجمعية في منشور مقتضب لها على منصة "فيسبوك" : "منذ مطلع العام 2023 بلغ عدد مصابي ووفيات الصواعق الرعدية أكثر من 150 شخصاً دون مزيد من التفاصيل.

واستعرضت الجمعية بعض الإرشادات التوعوية التي قال إنها "ستقلل من فرصة التعرض للصواعق الرعدية، وستكون سبباً في إنقاذ الأرواح.

والأربعاء الماضي أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير، تضرر أكثر من 80 ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ مطلع العام الجاري. ولفت إلى أنه منذ يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز تم توزيع المساعدات على أكثر من 124 ألف نازح متضرر من النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية