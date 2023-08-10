المجلس الرئاسي يناقش آلية تنفيذ اتفاقية الدعم السعودي ويشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس العليمي السابقة

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس 10/أغسطس2023م اتفاقية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للموازنة العامة للدولة، و اليتها التنفيذية، والإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والهيكلية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية، واستقرار سعر العملة الوطنية، و السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، باستثناء عضوا المجلس فرج البحسني الذي غاب بعذر وفقا لما اوردتة وكالة سبأ الحكومية.

وخلال الاجتماع الزم مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود الاتفاقية، ووضع الاليات المزمنة لها، و تقديم إحاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة بالتعاون مع الجهات المعنية والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.

وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة الزام قيادات الدولة من الوزراء ونوابهم، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المؤسسات، والأجهزة التنفيذية بالتواجد في مقرات أعمالهم خلال الفترة المحددة بالتعميم الرئاسي، واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين .

وفي بداية الاجتماع اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعضاء المجلس على مضامين لقاءاته واتصالاته مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، والمستجدات الرامية لاحياء مسار العملية السياسية في البلاد.

واطلع المجلس في هذا السياق على الموقف الاقتصادي، والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض المجلس، مستجدات الساحة المحلية، والجهود الأمنية والعسكرية لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

واعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا العمليات الاجرامية، التي كان أحدثها الاعتداء الإرهابي الذي اسفر اليوم الخميس عن استشهاد قائد الحزام الأمني بمحافظة ابين العميد عبداللطيف السيد، وعدد من مرافقيه.

وعبر مجلس القيادة الرئاسي عن شكره للمواقف الأخوية الكريمة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي كان لها الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة..