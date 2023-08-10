الأغذية العالمي يطلق مناشدات إلى المانحيين بشأن اليمن ..تفاصيل إصابة طفل برصاص قناص حوثي أثناء رعيه للأغنام في مقبنة غرب تعز انفجار هائل يهز اهم مجمع للتصنيع في إيران وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من آفة الشبو وخطرها على المجتمع مدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية : نؤكد على أهمية تضافر كل الجهود وتكاملها من أجل إنجاح العملية التعليمية رسميا..الإعلان عن تغيير موعد المباراة النهائية بين النصر والهلال أسعار صرف العملات وسعر الذهب في صنعاء وعدن عدن.. الحكومة تبحث مع بريطانيا دعم الإقتصاد المنهار وتضع رؤية تتضمن عدة حلول مستجدات في حادثة اغتيال السيد.. القاعدة تعلن مسئوليتها والإنتقالي ينعيه والرئيس العليمي يعزي ويشيد بـ ''مناقبه وشجاعته'' الأمم المتحدة تقدم ''مكافأة'' للحوثيين بقيمة 750 الف دولار
اطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مجددا مناشدته المانحين لتمويل تدخلاته الإنسانية في اليمن، لمواصلة العمل الإغاثي المنقذ للحياة.
وقال البرنامج في بيان مقتضب على منصة إكس رصدة محرر "مأرب برس"(تويتر سابقا)، أنه “يساعد الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم”.
وتابع “هناك حاجة ملحة للتمويل لمواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليه في اليمن”.
وأواخر يوليو الماضي، أعلن البرنامج الأممي أن “فجوة التمويل الضخمة في اليمن ستجبره على قطع المساعدات عن سبعة ملايين شخص في أغسطس/آب 2023 “.
ووفقا لتقارير حديثة للبرنامج فإن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن للأشهر من (أغسطس 2023 – يناير 2024)، لم تمول سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1,05 مليار دولار أمريكي.