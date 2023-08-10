الأغذية العالمي يطلق مناشدات إلى المانحيين بشأن اليمن ..تفاصيل

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مجددا مناشدته المانحين لتمويل تدخلاته الإنسانية في اليمن، لمواصلة العمل الإغاثي المنقذ للحياة.

وقال البرنامج في بيان مقتضب على منصة إكس رصدة محرر "مأرب برس"(تويتر سابقا)، أنه “يساعد الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم”.

وتابع “هناك حاجة ملحة للتمويل لمواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليه في اليمن”.

وأواخر يوليو الماضي، أعلن البرنامج الأممي أن “فجوة التمويل الضخمة في اليمن ستجبره على قطع المساعدات عن سبعة ملايين شخص في أغسطس/آب 2023 “.

ووفقا لتقارير حديثة للبرنامج فإن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن للأشهر من (أغسطس 2023 – يناير 2024)، لم تمول سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1,05 مليار دولار أمريكي.