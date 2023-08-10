الأغذية العالمي يطلق مناشدات إلى المانحيين بشأن اليمن ..تفاصيل إصابة طفل برصاص قناص حوثي أثناء رعيه للأغنام في مقبنة غرب تعز انفجار هائل يهز اهم مجمع للتصنيع في إيران وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من آفة الشبو وخطرها على المجتمع مدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية : نؤكد على أهمية تضافر كل الجهود وتكاملها من أجل إنجاح العملية التعليمية رسميا..الإعلان عن تغيير موعد المباراة النهائية بين النصر والهلال أسعار صرف العملات وسعر الذهب في صنعاء وعدن عدن.. الحكومة تبحث مع بريطانيا دعم الإقتصاد المنهار وتضع رؤية تتضمن عدة حلول مستجدات في حادثة اغتيال السيد.. القاعدة تعلن مسئوليتها والإنتقالي ينعيه والرئيس العليمي يعزي ويشيد بـ ''مناقبه وشجاعته'' الأمم المتحدة تقدم ''مكافأة'' للحوثيين بقيمة 750 الف دولار
أصيب طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، إن الطفل (محمد علي قائد البالغ من العمر 17 عاماً أصيب برصاص قناص ميليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة “السن” أثناء رعيه للأغنام بالقرب من منزله بمنطقة حجيج ـ عزلة القحيفة ـ في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.
وأضافت أن الطفل من أهالي قرية الكدمة ونزح مع أسرته إلى منطقة حجيج عزلة القحيفة. وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل امرأة في حادثة مماثلة بقرية “الشقب” في مديرية صبر الموادم جنوبي تعز