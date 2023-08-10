إصابة طفل برصاص قناص حوثي أثناء رعيه للأغنام في مقبنة غرب تعز

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 299

أصيب طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، إن الطفل (محمد علي قائد البالغ من العمر 17 عاماً أصيب برصاص قناص ميليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة “السن” أثناء رعيه للأغنام بالقرب من منزله بمنطقة حجيج ـ عزلة القحيفة ـ في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأضافت أن الطفل من أهالي قرية الكدمة ونزح مع أسرته إلى منطقة حجيج عزلة القحيفة. وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل امرأة في حادثة مماثلة بقرية “الشقب” في مديرية صبر الموادم جنوبي تعز