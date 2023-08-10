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انفجار هائل يهز اهم مجمع للتصنيع في إيران

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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 ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الخميس، أن انفجارا هائلا وقع في مجمع إسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة 8 أشخاص.

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