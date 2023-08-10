وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من آفة الشبو وخطرها على المجتمع

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أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الأربعاء، تعميمًا هامًا لخطباء المساجد، والعلماء، والدعاة، والمرشدين في عموم محافظات الجمهورية، دعتهم فيه إلى تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من آفة الشبو، والتأكيد على حرمتها، وتوضيح خطرها على حاضر ومستقبل الشباب.
وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن تخصيص مثل هذه الخطب والدروس والمحاضرات التوعوية بمخاطر الشبو والمخدرات.
، تأتي في إطار تزايد خطر ترويجها بأشكال مختلفة من قبل مهربي المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا المتورطة في تجارة الممنوعات، كجزء من سياستها لتدمير شباب اليمن.
كما أكدت الوزارة حرمة تعاطي مادة الشبو وكل مايذهب بالعقل ويؤثر عليه، وأن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على ضروريات الحياة الخمس، كونها تشكل كينونة الإنسان المادية والمعنوية وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.