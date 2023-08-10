رسميا..الإعلان عن تغيير موعد المباراة النهائية بين النصر والهلال

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 141

اعلن اليوم الخميس، تقديم موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بين النصر والهلال السعوديين إلى الساعة 6 مساءً بدلاً من الساعة 9 مساءً يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وتأهل فريقا النصر والهلال الى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تجاوزهما فريقي الشرطة العراقي والشباب السعودي في نصف النهائي.

وفاز النصر السعودي بصعوبة على الشرطة العراقي بهدف دون رد سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني، اما الهلال فحسم مباراته مع مواطنه الشباب بنتيجة 3-1.