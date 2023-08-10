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أسعار صرف العملات وسعر الذهب في صنعاء وعدن

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب اليوم الخميس

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                  532

شراء السعودي           140.20

بيع السعودي               140.50

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 227,000 ريال 

بيع = 230,500 ريال 

جرام عيار 21 

شراء = 28,300 ريال 

بيع = 30,400 ريال 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1399

بيع الدولار                1405

شراء السعودي             370

بيع السعودي                375

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 607,100 ريال 

بيع = 631,000 ريال 

 جرام عيار 21 

شراء = 73,000 ريال 

بيع = 82,000 ريال

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