أسعار صرف العملات وسعر الذهب في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب اليوم الخميس
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 532
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.50
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 227,000 ريال
بيع = 230,500 ريال
جرام عيار 21
شراء = 28,300 ريال
بيع = 30,400 ريال
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1399
بيع الدولار 1405
شراء السعودي 370
بيع السعودي 375
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 607,100 ريال
بيع = 631,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 73,000 ريال
بيع = 82,000 ريال