مستجدات في حادثة اغتيال السيد.. القاعدة تعلن مسئوليتها والإنتقالي ينعيه والرئيس العليمي يعزي ويشيد بـ ''مناقبه وشجاعته''

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن تنظيم القاعدة اليوم الخميس مسؤوليته عن اغتيال قائد الحزام الامني في ابين جنوب اليمن.

وتبنت القاعدة عملية اغتيال قائد قوات الحزام الامني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في طريق مودية ابين.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان عبوة ناسفة انفجرت بموكب السيد في طريق مودية ظهر اليوم الخميس ما ادى لمقتله و5 آخرين على الأقل من مرافقيه.

ونعى عضو هيئة رسالة المجلس الانتقالي الجنوبي راجح باكريت قائد قوات الحزام الأمني في أبين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

ويعد السيد أحد أبرز القيادات الأمنية والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على أبين وعدة محافظات جنوب اليمن.

وقبل أيام، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وكان المجلس أعلن في 18 سبتمبر 2022، سيطرته الكاملة على معسكر "عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم "القاعدة" في أبين.

في سياق متصل بعث الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة الى عائلات العميد عبداللطيف محمد حسين السيّد، قائد قوات الحزام الامني بمحافظة ابين، ومرافقيه الذين قضوا نحبهم اليوم الخميس بعملية ارهابية غادرة بعد حياة حافلة بالعطاء في مواجهة التنظيمات الارهابية، والمليشيات الحوثية،وفق وكالة سبأ.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناقب السيد، وشجاعته في معركة تحرير المحافظات الجنوبية من المليشيات الحوثية، ومحاربة التنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

واعرب الرئيس عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لعائلات الشهيد السيد، ومرافقيه، سائلا الله ان يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.