ديربي سعودي في نهائي البطولة العربية للأندية.. موعد المباراة

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 85

تأهل فريقا النصر والهلال الى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تجاوزهما فريقي الشرطة العراقي والشباب السعودي في نصف النهائي.

وفاز النصر السعودي مساء امس بصعوبة على الشرطة العراقي بهدف دون رد سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني، اما الهلال فحسم مباراته مع مواطنه الشباب بنتيجة 3-1.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة.