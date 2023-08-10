مقتل عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بأبين وآخرون بينهم شيخ بارز

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قتل قائد الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد اثر انفجار استهدف موكبه مع عددا من القيادات.
ومن ضمن القتلى الشيخ محمد بن كريد الجعدني وهو أحد وجهاء أبين وكان مؤخرا قد لعب دورًا بارزًا في مبادرة قبلية قادها للإفراج عن اللواء فيصل رجب من سجون مليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان عبوة ناسفة انفجرت بموكب السيد في طريق مودية ظهر اليوم الخميس.