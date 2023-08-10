حكومة جديدة للانقلابيين في النيجر.. وتكتل غرب إفريقيا يعلن عن تدخل عسكري محتمل اشتعال حرب العقوبات من جديد… أميركا تحظر الاستثمار بتقنيات حساسة في الصين.. وبكين تتأهب بإجراءات الرد قد ينفجر الحرب في لاحظات .. الصين ترسل سفناً وطائرات مقاتلة ضخمة نحو تايوان الكويت تعلن وقف بعثات التخصصات الطبية إلى 2 من الدول العربية رسميا.. الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم عالمي جديد هكذا رحب نادي الإمارات بأسطورة إسبانيا وبرشلونة إنييستا أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع مفاجأة 34 مليار دولار خسائر أميركا من العواصف بالنصف الأول من 2023 تفريغ 96 ٪ من إجمالي النفط الخام بناقلة صافر الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم عالمي جديد
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، امس الأربعاء، أمرا تنفيذيا سيحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى.
وعبرت الصين، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ بشأن الأمر، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات. وأعلنت بكين أن الإجراءات الأميركية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية.
الصين لأوروبا: "لم نسع أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد" اقتصاد اقتصاد الصينالصين لأوروبا: "لم نسع أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد" ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في ثلاثة قطاعات، هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات، ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه، إن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما يضر بنظام التجارة الدولية، ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
وتأتي القيود التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى تعزيز موقفها تجاه الصين عسكريا واقتصاديا وتقنيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن بلاده تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي