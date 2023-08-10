الكويت تعلن وقف بعثات التخصصات الطبية إلى 2 من الدول العربية رسميا.. الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم عالمي جديد هكذا رحب نادي الإمارات بأسطورة إسبانيا وبرشلونة إنييستا أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع مفاجأة 34 مليار دولار خسائر أميركا من العواصف بالنصف الأول من 2023 تفريغ 96 ٪ من إجمالي النفط الخام بناقلة صافر الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم عالمي جديد اليمن :وصول ومغادرة "8691" مسافراً من بينهم" 340" أجنبياً عبر منافذ المحافظات المحررة تفاصيل لقاء أردوغان مع “علماء المسلمين” من معلم تاريخي وأثري الى سجن خاص.. شاهد القرار الجديد لقلعة الكورنيش الذي أقرتة قيادات حوثية
أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع لاعب وسط برشلونة، الدولي الإيفواري فرانك كيسييه.
وبدوره، قال برشلونة في بيان مقتضب إنه و"الأهلي توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال فرانك كيسييه مقابل 12.5 مليون يورو" من دون الكشف عن مدة العقد.
وأصبح النجم الإيفواري خامس صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان.
ولعب كيسييه الذي بدأ مسيرته مع فريق أتالانتا الإيطالي للناشئين، مع أندية ستيلا كلوب الإيفواري وأتالانتا وسيينا وميلان في إيطاليا، ثم برشلونة أخيرا.
وكان كيسييه قد انضم إلى برشلونة في صيف العام 2022 في عقد لأربعة مواسم، حيث تمكن من الفوز معه بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي