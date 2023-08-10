هكذا رحب نادي الإمارات بأسطورة إسبانيا وبرشلونة إنييستا

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رحب نادي الإمارات الإماراتي بأسطورة إسبانيا وبرشلونة سابقا، أندريس إنييستا، الإثنين، وذلك بعد وصوله إلى الإمارات للانضمام لصفوف الفريق. ونشر النادي مقطع فيديو لوصول إنييستا إلى الإمارات، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "أهلا بك أندريس إنييستا في نادي الإمارات".

وظهر نجم نادي برشلونة السابق برفقة عائلته لدى وصوله إلى الإمارات وهو يرتدي وشاحا أخضر، وهو لون قميص نادي الإمارات وبانتقاله إلى الإمارات، أنهى النجم الإسباني 5 سنوات قضاها في صفوف فيسيل كوبي الياباني بعد رحيله عن برشلونة عام 2018.

ويُعتبر إنييستا أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وذلك بعد أن منح منتخب بلاده لقب كأس العالم 2010 بتسجيله هدف الفوز على هولندا في النهائي. وحقق اللاعب الملقب بـ"الرسام" لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة وفاز بلقب الدوري الإسباني 9 مرات ولقب كأس الملك 6 مرات وفاز بكأس العالم مرة وكأس أمم أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا.