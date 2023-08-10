أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع مفاجأة

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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صدر تصنيف جديد يرتب أقوى الأساطيل الحربية البحرية حول العالم خلال العام الجاري 2023، تبعا لمعايير محددة. وإن كانت المواقع الثلاثة الأولى متوقعة، فقد كانت الدولة التي حل سلاحها البحري رابعا مفاجأة. وأصدر التصنيف "الدليل العالمي للسفن الحربية العسكرية الحديثة"، الذي يملك موقعا الإنترنت يقول فيه إن مهمته هي تقديم رصد شامل لنقاط القوة ونقاط الضعف للأساطيل الحربية حول العالم. ويغطي التصنيف 36 دولة حول العالم، وفقما يظهر الموقع الخاص بالدليل. ويعتمد التصنيف على عناصر عدة منها: عدد القطع الحربية، والغواصات، وعمر الأساطيل، والدعم اللوجستي، والقدرات الدفاعية. قائمة الدول المتصدرة المرتبة الأولى: الولايات المتحدة حصلت الولايات المتحدة على 323.9 نقطة في التصنيف الجديد وهي أعلى حصيلة من النقاط، وذلك نظرا لامتلاكها مزيجا واسعا من القطع البحرية والغواصات، فهناك 243 وحدة بحرية نشطة تشمل11 حاملة للطائرات و68 غواصة و70 مدمرة وغيرها من القطع الحربية. وتتميز القطع البحرية بأنها عمرها شاب إذ تبلغ في المتوسط 23.3 عاما. المرتبة الثانية: الصين إن الصين تمثل القوة البحرية الصاعدة، مع أكبر أسطول يضم 425 وحدة نشطة حتى أغسطس 2023، وفيها 3 حاملات طائرات،و72 غواصة و48 مدمرة، و 71 طرادا. وأسطولها أصغر عمرا من نظيره الأميركي، إذ يبلغ متوسط عمر قطعه البحرية 13.8 عاما، وحصلت الصين على 318.9 نقطة.