34 مليار دولار خسائر أميركا من العواصف بالنصف الأول من 2023

الخميس 10 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدت موجات العواصف الرعدية الشديدة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام إلى خسائر مغطاة بقيمة 34 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق من الأضرار المالية في مثل هذا الوقت القصير، وفقًا لمجموعة "سويس ري"، فيما يساهم تغير المناخ في تواتر وشدة أحداث الأرصاد الجوية العنيفة.

قالت شركة إعادة التأمين يوم الأربعاء إن الأضرار الناجمة عن العواصف الحرارية في الولايات المتحدة، تلك التي يمكن أن تأتي مع البرد والبرق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية، شكلت ما يقرب من 70 بالمائة من 50 مليار دولار من الأضرار الكارثية العالمية حتى الآن هذا العام. وتشمل هذه الأرقام العالمية أضرار الزلزال في تركيا وسوريا.

وكانت العواصف في الولايات المتحدة شديدة للغاية، وكان هناك 10 عواصف نتجت عنها أضرار بمليار دولار أو أكثر، أي ضعف المتوسط المسجل على مدار العقد الماضي، وفقا لـ"سويس ري"، وكانت ولاية تكساس هي الأكثر تضررا.