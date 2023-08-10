أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع مفاجأة 34 مليار دولار خسائر أميركا من العواصف بالنصف الأول من 2023 تفريغ 96 ٪ من إجمالي النفط الخام بناقلة صافر الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم عالمي جديد اليمن :وصول ومغادرة "8691" مسافراً من بينهم" 340" أجنبياً عبر منافذ المحافظات المحررة تفاصيل لقاء أردوغان مع “علماء المسلمين” من معلم تاريخي وأثري الى سجن خاص.. شاهد القرار الجديد لقلعة الكورنيش الذي أقرتة قيادات حوثية موظف أممي يتحرر من قبضة القاعدة في اليمن : لقد مررنا بأيام لا توصف نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يناقش مع السفير الامريكي تطورات الاوضاع في اليمن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات بنيران القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة
أدت موجات العواصف الرعدية الشديدة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام إلى خسائر مغطاة بقيمة 34 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق من الأضرار المالية في مثل هذا الوقت القصير، وفقًا لمجموعة "سويس ري"، فيما يساهم تغير المناخ في تواتر وشدة أحداث الأرصاد الجوية العنيفة.
قالت شركة إعادة التأمين يوم الأربعاء إن الأضرار الناجمة عن العواصف الحرارية في الولايات المتحدة، تلك التي يمكن أن تأتي مع البرد والبرق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية، شكلت ما يقرب من 70 بالمائة من 50 مليار دولار من الأضرار الكارثية العالمية حتى الآن هذا العام. وتشمل هذه الأرقام العالمية أضرار الزلزال في تركيا وسوريا.
وكانت العواصف في الولايات المتحدة شديدة للغاية، وكان هناك 10 عواصف نتجت عنها أضرار بمليار دولار أو أكثر، أي ضعف المتوسط المسجل على مدار العقد الماضي، وفقا لـ"سويس ري"، وكانت ولاية تكساس هي الأكثر تضررا.