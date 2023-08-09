تفريغ 96 ٪ من إجمالي النفط الخام بناقلة صافر

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال مركز القيادة الوطني لعمليات صافر بعدن والتابع لوزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية، ان “اجمالي الكمية التي تم تفريغها حتى اليوم الاربعاء من الحوض العائم وصلت الى مليون و ١٠٥ آلاف برميل.

وأوضحت النشرة اليومية الصادرة عن المركز ـ تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، ان نسبة كمية التفريغ وصلت نحو 96% من اجمالي الكمية الموجودة في خزان صافر .. مشيرة إلى ان اجمالي عدد ايام التفريغ حتى يومنا هذا بلغت 14 يوماً.