تفريغ 96 ٪ من إجمالي النفط الخام بناقلة صافر

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قال مركز القيادة الوطني لعمليات صافر بعدن والتابع لوزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية، ان “اجمالي الكمية التي تم تفريغها حتى اليوم الاربعاء من الحوض العائم وصلت الى مليون و ١٠٥ آلاف برميل.
وأوضحت النشرة اليومية الصادرة عن المركز ـ تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، ان نسبة كمية التفريغ وصلت نحو 96% من اجمالي الكمية الموجودة في خزان صافر .. مشيرة إلى ان اجمالي عدد ايام التفريغ حتى يومنا هذا بلغت 14 يوماً.