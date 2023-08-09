الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سجلت المنافذ الجوية والبرية لبلادنا الثلاثاء وصول 2630 مواطناً و 328 عربياً و 340 أجنبياً.

ووصل عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين 730 مسافراً وعبر منفذ الوديعة 1788 مسافراً، بينما دخل عبر منفذ شحن 536 مسافراً، و 244 مسافراً عبر منفذ صرفيت.

ووفقا للتقارير اليومية سجلت ذات المنافذ مغادرة 5639 مواطناً و 329 عربيا و 325 أجنبيا .

ومن بين المغادرين 1006 مسافرا غادروا عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين ،

وعبر منفذ الوديعة 4454 مسافراً بينما غادر 667 مسافراً عن طريق منفذ شحن ، أما منفذ صرفيت البري فقد شهد مغادرة 166 مسافراً ليبلغ إجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية لبلادنا 8691 مسافراً