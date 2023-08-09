تفاصيل لقاء أردوغان مع “علماء المسلمين”

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2023، وفداً من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي بأنقرة، وخُصص اللقاء في جانب كبير منه للحديث عن التجاوزات التي طالت المهاجرين مؤخراً في تركيا.

عضو وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور وصفي أبو زيد، قال في تصريح لـ"عربي بوست" إن وفد كبار علماء المسلمين زار الرئيس أردوغان لتهنئته بالفوز في الانتخابات، ولإطلاعه على مواضيع أهمها التجاوزات التي تطول المهاجرين.

كما تم الحديث عن سبل تسخير إمكانات العلماء المسلمين الموجودين في تركيا للاستفادة منها بشكل إيجابي، حيث قال أبو زيد إن الوفد عرض على الرئيس أردوغان افتتاح جامعة إسلامية عالمية على غرار الأزهر والزيتونة.

فيما نقل وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للرئيس التركي دعم العالم العربي والإسلامي له قبل الانتخابات الرئاسية، ولم يخفوا تفاجؤهم من ملاحقة المهاجرين فور خروج تركيا من الاستحقاق الانتخابي.

حسب الدكتور وصفي أبو زيد فإن الرئيس أردوغان أكد للوفد أن الحملة الأخيرة كانت تستهدف فقط المخالفين الذين ليست لديهم قيود نظامية وغير المنضبطين والمتورطين في جرائم داخل الأراضي التركية.

أضاف أردوغان، أنه تواصل مع وزير الداخلية وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تجاوزات غير مرغوب فيها بحق المهاجرين، وندد أردوغان بالتجاوزات التي لحقت المهاجرين.

فيما شدد الرئيس أردوغان على دعمه الوحدة الإسلامية والقضية السورية والمهاجرين السوريين. وخصص الرئيس أردوغان خطاً مباشراً للوفد من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية في حال وقوع أية تجاوزات تطول المهاجرين.

ولم يتطرق اللقاء، بحسب أبو زيد، لأية مواضيع سياسية تخص التقارب المصري-التركي أو السوري-التركي.