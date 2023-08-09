موظف أممي يتحرر من قبضة القاعدة في اليمن : لقد مررنا بأيام لا توصف

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصل اليوم الموظف الأممي آكام سوفيول أنعم Akam Sofyol Anam المختطف لدى تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من 18 شهرًا إلى دكا يوم الأربعاء.

وقال المسؤول البنغلاديشي في إيجاز صحفي فور وصوله إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي: “لم أكن أتخيل في حياتي أنني سأتمكن من العودة إلى البلاد “.

وأعرب عن امتنانه لرئيسة الوزراء حسينة ومخابرات الأمن القومي لجهود الإنقاذ.

كان سوفيول أنعم يعمل كمسؤول تنسيق الأمن الميداني (رئيس) إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن في عدن عندما تم اختطافه في 11 فبراير 2022. خدم في الجيش البنغلاديشي من 1977 إلى 2005 وكان يعمل في الأمم المتحدة منذ تقاعده.

خطفه تنظيم القاعدة في اليمن مع أربعة يمنيين آخرين في محافظة أبين جنوب البلاد أثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية بعد مهمة ميدانية.



وأضاف للصحفيين: “كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية مروعة بالنسبة لي كان لدي شعور أن الإرهابيين سيقتلونني في أي لحظة”.

وطالبت القاعدة بفدية قدرها 3 ملايين دولار لكن مسؤولي المعهد قالوا إنهم لم يدفعوا أي أموال لإنقاذه.

وتوجه وفد من خمسة أعضاء من بنغلادش إلى اليمن بحثًا عنه عقب الاختطاف، وتم إنقاذه يوم الثلاثاء.

وقال أنعم: “لقد مررنا بأيام لا توصف، الخوف من الموت يطاردنا كل يوم، لا يمكنني وصف ما شعرنا به بالكلمات”.

وأضاف: “كنت معصوب العينين طوال الوقت. أبقوني في الجبال والصحراء غيروا مكاني 18 مرة وأبقوني في 10 أماكن”.

وأشار الموظف الأممي إلى أنه لم يتم إطعامه كما ينبغي عندما نفد المال من الخاطفين.

وردًا على سؤال حول سبب استهدافهم له، قال: “ربما لأننا نعمل مع الأمم المتحدة لقد صوروا مقاطع فيديو حول مطالبهم “.

وأضاف: “تحدثت إلى أسرتي للمرة الأولى أمس بعد الإفراج عني واعتقدت أن الجميع قد نسوني، لكن بعد لقائي بأعضاء المعهد الوطني للإحصاء، بدا أنهم لم ينسوني”.

بصفته ضابطًا عسكريًا سابقًا ، قال إنه مستعد لمواجهة أي تحديات لاحتياجات البلد.

وقال مدير المعهد الوطني للإحصاء ، إمرول محمود: “لقد كانت عملية طويلة لإنقاذ آكام سوفيول أنعم، لقد طالب الخاطفون بثلاثة ملايين دولار لكننا لم ندفع أي أموال”.