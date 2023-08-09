نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يناقش مع السفير الامريكي تطورات الاوضاع في اليمن

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الاحداث على الساحة الوطنية، وتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في ظل التعنت الحوثي الواضح من مستحقات السلام واستهداف المنشات الاقتصادية والبني التحتية في عدد من المحافظات.

وجدد الدكتور العليمي، حرص واهتمام مجلس القيادة الرئاسي باحلال السلام الدائم والعادل والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية المعترف بها دوليا.. مؤكداً ان مجلس القيادة الرئاسي قدم الكثير من التنازلات من اجل انهاء الحرب واحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني التي تسببت بها المليشيات الحوثية من خلال رفضها لكافة المبادرات الرامية الى السلام وانهاء الحرب، واستمرارها في اشعال الحرب وتعميق ماسـأة الشعب اليمني من خلال حربها الاقتصادية على مقدرات الدولة.

واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي، التصرفات الاخيرة والخطيرة للمليشيات الحوثية من خلال الاعتداءات المتكررة على مواقع الجيش الوطني، وعملية التحشيد التي تقوم بها .. مشدداً على ضرورة ان يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً حقيقية على المليشيات الحوثية واجبارها على المضي في طريق السلام.

وأشاد الدكتور العليمي، بالمواقف الامريكية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية وامنه واستقراره ووحدته .. مثمناً في الوقت نفسه بالجهود الامريكية الداعمة للشعب اليمني من خلال المشاريع والتنموية والدعم الانساني المقدم لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسميا خلال هذه المرحلة الراهنة..منوهاً كذلك بجهود الأمم المتحدة التي كللت بالنجاح ببدء عملية تفريغ ناقلة النفط "صافر" وتجنيب المياه اليمنية ودول الجوار كارثة بيئية خطيرة.

كما اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالمواقف الكبيرة للاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وحرصها على احلال السلام وانهاء الحرب في اليمن رغم التعنت الحوثي المستمر لكل الجهود المبذولة في سبيل انهاء الحرب.. مشيداً بالدعم السعودي للميزانية العامة للدولة بقيمة 1.2 مليار دولار الذي يعكس حرص واهتمام المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة مجلس القيادة الرئاسي فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

من جانبه، جدد السفير الامريكي موقف الولايات المتحدة الامريكية الداعم لليمن ووحدته وامنه واستقراره وتحقيق السلام الذي يستحقه ابناء الشعب اليمني.. مشيداً بالموقف الايجابي لمجلس القيادة الرئاسي في سبيل انهاء الحرب واحلال السلام.