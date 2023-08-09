إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات بنيران القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة

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اسقطت القوات المشتركة في قطاع محور حيس، طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء السابع عمالقة تمكنت من تدمير الطائرة المسيرة التي تعرف "براجمة القذائف"، وذلك أثناء تحليقها في منطقة ذو بأس شمال حيس، فوق المناطق السكنية المكتظة بالسكان. ووفقًا للمصادر، فقد تمت هذه العملية الاستباقية لمنع الطائرة المسيرة من تنفيذ عملية إرهابية ضد المدنيين وإزهاق أرواحهم.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود القوات المشتركة للحفاظ على أمن المناطق المحررة وحماية السكان من تهديدات الميليشيات الحوثية.
وارتكبت ميليشيا الحوثي حتى منتصف عام 2023م عدة جرائم باستخدام الطائرات المسيرة ضد المواطنين في ريف حيس، مما أدى إلى إزهاق أرواح العشرات من المدنيين، وتعد غالبيتهم من الأطفال.
لذا، فإن إسقاط الطائرة المسيرة هذه يعد إنجازًا هامًا في مساعي القوات المشتركة للحد من هذه الجرائم وضمان سلامة المدنيين