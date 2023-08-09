الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، على ضرورة الكشف عن مصير السياسي والمخفي قسرا محمد قحطان، قبل الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة مع جماعة الحوثي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش ملف المحتجزين والمعتقلين، والمخفيين قسرا لدى الحوثيين، والتشديد على اهمية الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، وعدم التسويف في ذلك قبل الذهاب الى اي مشاورات جديدة بهذا الخصوص.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى التقدم الجاري في عملية تفريغ الناقلة صافر، والاجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية، بما في ذلك اهمية الشروع في ترتيبات منسقة مع الجهات المعنية لبيع النفط الخام المنقول للسفينة البديلة، وانهاء مساومة الحوثيين في هذا الملف. واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي للمبعوث الاممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالمبادرات الحكومية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثيين بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس من مبعوث الامم المتحدة، الى احاطة بشأن اتصالات مكتبه على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني