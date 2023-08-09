موظف أممي يتحرر من قبضة القاعدة في اليمن : لقد مررنا بأيام لا توصف نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يناقش مع السفير الامريكي تطورات الاوضاع في اليمن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات بنيران القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة الرئاسي يشدد على ضرورة الكشف عن مصير السياسي" قحطان" قبل الذهاب لأي مفاوضات..تفاصيل "غروندبرغ"يختتم زيارته للرياض بعد لقائه عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية ناقش فيها عدد من الملفات الشائكة روسيا تؤكد دعمها للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن مباحثات يمنية يابانية لإحياء مسار العملية السياسية وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن خطوة سعودية في طهران صحيفة مشهورة تكشف عن شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل وزير الدفاع يتحدث عن جاهزية القوات المسلحة والاستعداد للحرب..تفاصيل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، على ضرورة الكشف عن مصير السياسي والمخفي قسرا محمد قحطان، قبل الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة مع جماعة الحوثي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش ملف المحتجزين والمعتقلين، والمخفيين قسرا لدى الحوثيين، والتشديد على اهمية الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، وعدم التسويف في ذلك قبل الذهاب الى اي مشاورات جديدة بهذا الخصوص.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى التقدم الجاري في عملية تفريغ الناقلة صافر، والاجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية، بما في ذلك اهمية الشروع في ترتيبات منسقة مع الجهات المعنية لبيع النفط الخام المنقول للسفينة البديلة، وانهاء مساومة الحوثيين في هذا الملف. واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي للمبعوث الاممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالمبادرات الحكومية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثيين بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس من مبعوث الامم المتحدة، الى احاطة بشأن اتصالات مكتبه على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني