موظف أممي يتحرر من قبضة القاعدة في اليمن : لقد مررنا بأيام لا توصف نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يناقش مع السفير الامريكي تطورات الاوضاع في اليمن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات بنيران القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة الرئاسي يشدد على ضرورة الكشف عن مصير السياسي" قحطان" قبل الذهاب لأي مفاوضات..تفاصيل "غروندبرغ"يختتم زيارته للرياض بعد لقائه عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية ناقش فيها عدد من الملفات الشائكة روسيا تؤكد دعمها للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن مباحثات يمنية يابانية لإحياء مسار العملية السياسية وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن خطوة سعودية في طهران صحيفة مشهورة تكشف عن شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل وزير الدفاع يتحدث عن جاهزية القوات المسلحة والاستعداد للحرب..تفاصيل
اختتم المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء زيارته للرياض التي استغرقت يومين اجرى خلالها نقاشات مع الرئيس رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبدالملك ومسؤولين يمنيين وسعوديين.
وبحسب مكتب المبعوث الأممي، تركزت النقاشات حول جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق نار على المستوى الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
وشدد المبعوث الأممي على الحاجة إلى معالجة الأولويات العاجلة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم. كما ناقش هانس مع السفير السعوديي لدى اليمن، محمد آل جابر، سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي.
وجاءت زيارة الوسيط الأممي الى الرياض قبيل ايام من موعد احاطة جديدة بشأن الوضع في اليمن امام جلسة مرتقبة لمجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري.
وتأمل الامم المتحدة في تشجيع اطراف النزاع، البناء على حالة التهدئة النسبية الاطوال في البلاد، للانخراط في اتفاق هدنة موسعة وشاملة تمهيدا لاستئناف عملية السلام المعطلة منذ سنوات