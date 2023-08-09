الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتم المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء زيارته للرياض التي استغرقت يومين اجرى خلالها نقاشات مع الرئيس رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبدالملك ومسؤولين يمنيين وسعوديين.

وبحسب مكتب المبعوث الأممي، تركزت النقاشات حول جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق نار على المستوى الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

وشدد المبعوث الأممي على الحاجة إلى معالجة الأولويات العاجلة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم. كما ناقش هانس مع السفير السعوديي لدى اليمن، محمد آل جابر، سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي.

وجاءت زيارة الوسيط الأممي الى الرياض قبيل ايام من موعد احاطة جديدة بشأن الوضع في اليمن امام جلسة مرتقبة لمجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري.

وتأمل الامم المتحدة في تشجيع اطراف النزاع، البناء على حالة التهدئة النسبية الاطوال في البلاد، للانخراط في اتفاق هدنة موسعة وشاملة تمهيدا لاستئناف عملية السلام المعطلة منذ سنوات