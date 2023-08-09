روسيا تؤكد دعمها للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف، الأربعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأوضاع والمستجدات اليمنية ضمن الجهود الهادفة لإحلال السلام في اليمن. وقال القائم بأعمال السفارة الروسية في اليمن يفغيني كودروف، في بيان على منصة "إكس": "اجريت اللقاء المفيد والمثمر مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ.

ناقشنا عددًا من القضايا الملحة في التسوية اليمنية، بما في ذلك آخر التطورات على الأرض".

وأضاف: أكدت في الحديث أنه عند خطواتنا لدفع التسوية ننطلق من الموقف المبدئي بشأن الحاجة إلى الحوار ومراعاة وجهات نظر جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء. وأشار إلى قناعته بأن "التقدم في الحوار مستحيل بدون دور الوساطة النشيطة للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة استغرقت يومين إلى الرياض، التقى خلالها برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء آخرين من المجلس، لمناقشة جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق نار على المستوى الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة. كما التقى المبعوث الخاص برئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك.

وشدد غروندبرغ على الحاجة إلى معالجة الأولويات العاجلة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم.

والتقى المبعوث الأممي غروندبرغ في الرياض أيضًا مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي