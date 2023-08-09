موظف أممي يتحرر من قبضة القاعدة في اليمن : لقد مررنا بأيام لا توصف نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يناقش مع السفير الامريكي تطورات الاوضاع في اليمن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات بنيران القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة الرئاسي يشدد على ضرورة الكشف عن مصير السياسي" قحطان" قبل الذهاب لأي مفاوضات..تفاصيل "غروندبرغ"يختتم زيارته للرياض بعد لقائه عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية ناقش فيها عدد من الملفات الشائكة روسيا تؤكد دعمها للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن مباحثات يمنية يابانية لإحياء مسار العملية السياسية وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن خطوة سعودية في طهران صحيفة مشهورة تكشف عن شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل وزير الدفاع يتحدث عن جاهزية القوات المسلحة والاستعداد للحرب..تفاصيل
بحث رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازو هيرو هيجاشي، مستجدات الأوضاع في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن العليمي بحث مع هيجاشي العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، والآفاق الواعدة لتوسيعها في مختلف المجالات.
كما بحث اللقاء مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الجهود الاقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية، والضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات اليابانية في مجالات البنى التحتية، واعادة الاعمار، بما في ذلك تأهيل مدن الموانئ، معربا عن أمله أن تشهد هذه التدخلات تطورا نوعيا، خصوصا في المجالات التعليمية والخدمية التي عززتها اليابان على مدى العقود الماضية.