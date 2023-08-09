مباحثات يمنية يابانية لإحياء مسار العملية السياسية

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازو هيرو هيجاشي، مستجدات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن العليمي بحث مع هيجاشي العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، والآفاق الواعدة لتوسيعها في مختلف المجالات.

كما بحث اللقاء مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الجهود الاقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية، والضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وخلال اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات اليابانية في مجالات البنى التحتية، واعادة الاعمار، بما في ذلك تأهيل مدن الموانئ، معربا عن أمله أن تشهد هذه التدخلات تطورا نوعيا، خصوصا في المجالات التعليمية والخدمية التي عززتها اليابان على مدى العقود الماضية.