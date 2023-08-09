وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن خطوة سعودية في طهران

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الأربعاء، بأن الوفد الدبلوماسي السعودي استأنف عمله في طهران رسمياً منذ ثلاثة أيام.



وأوضحت الوكالة الإيرانية أن ذلك يأتي بعد المباحثات التي جرت في شهر فبراير 2023، بحضور رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، باستضافة الصين والبيان الثلاثي بين طهران وبكين والرياض، في 10 مارس 2023 بشأن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.

وقررت إيران والسعودية في مارس الماضي، إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت 7 سنوات، بوساطة صينية.

وفي يونيو الماضي، زار الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي طهران، والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكان هذا اللقاء الثالث بين وزيري خارجية إيران والسعودية، بعد عودة العلاقات الثنائية، وأول زيارة لوزير الخارجية السعودي لإيران منذ أكثر من عقد.

وأكد بن فرحان، أن المحادثات مع إيران اتسمت بالصراحة والوضوح، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على فتح السفارة السعودية في طهران، موضحاً أن إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعمل.

كما أوضح أن المباحثات تركز على أهمية التعاون الأمني بين البلدين لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

