وزير الدفاع يتحدث عن جاهزية القوات المسلحة والاستعداد للحرب..تفاصيل

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، جاهزية القوات المسلحة واستعداداتها ومعنوياتها العالية للتصدي لجماعة الحوثي بعد رفضها كل جهود السلام الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات القتال. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن وزير الدفاع أشار إلى جاهزية القوات المسلحة واستعداداتها ومعنوياتها العالية للتصدي لجماعة الحوثي، وكسر أي محاولة إرهابية تنفذها الجماعة.

وأوضح وزير الدفاع، أن جماعة الحوثي تؤكد التزامها بنهج السلام، وتواصل عدائها وخرقها لجميع المواثيق، مستعرضا تقريرًا عن الأوضاع في الجبهات، وما تبذله القوات المسلحة من جهود في التصدي للعمليات العدائية التي تشنها جماعة الحوثي بين الفينة والأخرى.

وأشار إلى بعض الصعوبات التي تواجه الوزارة، والحلول اللازمة لمعالجتها وتصحيحها بما يمكّن الوزارة من القيام بواجباتها العسكرية الوطنية بالشكل المطلوب.

بدوره، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على مضاعفة الجهود العسكرية ورفع معنويات القوات المسلحة من خلال الاقتراب والجلوس مع الأفراد وصف الضباط والضباط وتلمس همومهم وتقديم الدعم لهم تقديرًا لتضحياتهم الجسيمة بأن تبقى المحافظات المحررة آمنة مستقرة.