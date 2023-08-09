تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع الملحق العسكري المصري

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمواقف جمهورية مصر المشرفة وأدوار قواتها المسلحة الباسلة في مساندة قضايا الأمة العربية وحماية مصالحها القومية المشتركة وفي مقدمتها القضية اليمنية .

جاء ذلك خلال لقائه بالملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية لدى بلادنا العميد الركن سامر شعبان الذي بحث من خلاله أوجه التعاون المشترك بين اليمن ومصر على الصعيدين الأمني والعسكري.

وأشار إلى أنه كان لمصر ولا يزال دوراً محورياً حاسماً في اليمن ومساندة اليمنيين والوقوف إلى جانبهم في مختلف المراحل والظروف ، والتزامها بموقفها المبدئي الثابت والداعم لأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه وفقا لما أوردته وكالةسبأالحكومية. وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة عمق العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات .

وأوضح اللواء العرادة أن اليمن ومصر تربطهما علاقات وتاريخ ومصير مشترك وتواجه التحديات والتهديدات والمخاطر الأمنية نتيجة تنامي الدور التخريبي للنظام الايراني وأذرعه الارهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية .