الرئاسي اليمني يستمع لإحاطة من المبعوث.. تفاصيل اجتماع فتح ملفات شائكة وتتطرق لمصير محمد قحطان

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-سبأ

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استقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، ومعه عضوا المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم، في الرياض.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس من مبعوث الامم المتحدة، الى احاطة بشأن اتصالات مكتبه على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الاممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، واهمية تكامل الجهود الاممية والدولية مع المساعي المخلصة للاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل احياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس التذكير بالمبادرات الحكومية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث المليشيات بالاوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

وتطرق اللقاء الى مستجدات النقاشات حول ملف المحتجزين والمعتقلين، والمخفيين قسرا لدى المليشيات الحوثية، والتشديد على اهمية الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، وعدم التسويف في ذلك قبل الذهاب الى اي مشاورات جديدة بهذا الخصوص.

كما تطرق اللقاء الى التقدم الجاري في عملية تفريغ الناقلة صافر، والاجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية، بما في ذلك اهمية الشروع في ترتيبات منسقة مع الجهات المعنية لبيع النفط الخام المنقول للسفينة البديلة، وانهاء مساومة المليشيات في هذا الملف.