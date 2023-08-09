تقرير حديث يرصد أعداد اليمنيين الذين أجبرتهم الحرب والظروف على النزوح هذا العام

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزوح نحو 24 ألف يمني منذ بداية العام 2023م، لأسباب متعلقة بالنزاع الدائر في البلاد منذ 8 سنوات.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنه "ما بين 1 يناير وحتى 5 أغسطس الجاري، رصدت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 3964 أسرة يمثلون (23784 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل".

وأضافت: "أنه ما بين 30 يوليو و5 أغسطس 2023م، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية، 28 أسرة يمثلون (168 فردًا) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل".

وسجلت أكبر حالات نزوح في محافظة مأرب (12 أسرة) تليها الحديدة (9 أسر) وحضرموت (4 أسر) ونشأت معظم حالات النزوح من صنعاء وتعز والحديدة. ومن محافظات تعز والحديدة.