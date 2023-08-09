سلاح الجو السعودي يتدخل ويخفف معاناة طلاب ومرضى في سقطرى قناة فرنسية شهيرة تنقل مباريات الدوري السعودي اختطاف شابة عشرينية في صنعاء في لقاء مع المبعوث الأممي.. الحكومة تحذر من تبعات حرب حوثية مختلفة وتدعو لإتخاذ موقف دولي حازم حرب من نوع آخر بين الصين وأميركا.. حظر مساعدة الخبراء في هذا المجال متى نزل الوحي على النبي محمد وفقا للتاريخ الميلادي؟ بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشأن محاكمات حوثية جديدة لمختطفيين مدنيين جريمة في أحد موظفي بنك الكريمي وجدوة مشنوقاً في منزلة بعدن ..تفاصيل الحكومة اليمنية تؤكد على قرب الانتهاء من تفريغ خزان “صافر” المتهالك بيريز يوجه صفعة لجماهير ريال مدريد: “انسوا مبابي”
سيرت القوات الملكية السعودية، يوم الثلاثاء، رحلتين جويتين بين المكلا وسقطرى لنقل الطلاب والمرضى من أبناء جزيرة سقطرى .
حيث أقلت الرحلتين أكثر من 200 راكباً من الطلاب و المرضى من مطار الريان بحضرموت ومطار سقطرى، ياتي ذلك استجابة لطلب السلطة المحلية، للاسهام في تخفيف معاناة الطلاب والمرضى في التنقل خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة الذي تشهدها محافظة سقطرى وتوقف المنفذ البحري، وفق كالة سبأ.
وثمن وكيل محافظة سقطرى صالح علي، دعم وتعاون الاشقاء في المملكة العربية السعودية الى جانب أبناء المحافظة في تخفيف معاناة الطلاب والمرضى.