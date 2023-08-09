سلاح الجو السعودي يتدخل ويخفف معاناة طلاب ومرضى في سقطرى

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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سيرت القوات الملكية السعودية، يوم الثلاثاء، رحلتين جويتين بين المكلا وسقطرى لنقل الطلاب والمرضى من أبناء جزيرة سقطرى .

حيث أقلت الرحلتين أكثر من 200 راكباً من الطلاب و المرضى من مطار الريان بحضرموت ومطار سقطرى، ياتي ذلك استجابة لطلب السلطة المحلية، للاسهام في تخفيف معاناة الطلاب والمرضى في التنقل خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة الذي تشهدها محافظة سقطرى وتوقف المنفذ البحري، وفق كالة سبأ.

وثمن وكيل محافظة سقطرى صالح علي، دعم وتعاون الاشقاء في المملكة العربية السعودية الى جانب أبناء المحافظة في تخفيف معاناة الطلاب والمرضى.