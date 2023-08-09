سلاح الجو السعودي يتدخل ويخفف معاناة طلاب ومرضى في سقطرى قناة فرنسية شهيرة تنقل مباريات الدوري السعودي اختطاف شابة عشرينية في صنعاء في لقاء مع المبعوث الأممي.. الحكومة تحذر من تبعات حرب حوثية مختلفة وتدعو لإتخاذ موقف دولي حازم حرب من نوع آخر بين الصين وأميركا.. حظر مساعدة الخبراء في هذا المجال متى نزل الوحي على النبي محمد وفقا للتاريخ الميلادي؟ بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشأن محاكمات حوثية جديدة لمختطفيين مدنيين جريمة في أحد موظفي بنك الكريمي وجدوة مشنوقاً في منزلة بعدن ..تفاصيل الحكومة اليمنية تؤكد على قرب الانتهاء من تفريغ خزان “صافر” المتهالك بيريز يوجه صفعة لجماهير ريال مدريد: “انسوا مبابي”
أفادت مصادر اعلامية بتعرض فتاة عشرينية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لجماعة الحوثي، للاختطاف، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت "إنّ الفتاة جود نسيم (20 عامًا) اختطفت قبل يومين في وسط العاصمة المحتلة صنعاء.
وأوضحت المصادر، أنّ جريمة الاختطاف جاءت بعد أشهر من اختطاف فتاة أخرى، وإخفائها قسريًا، ليتبيّن وجودها في السجن المركزي بصنعاء قبل شهر، وفق ما اوردته ''العاصمة اون لاين''.