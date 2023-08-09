اختطاف شابة عشرينية في صنعاء

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أفادت مصادر اعلامية بتعرض فتاة عشرينية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لجماعة الحوثي، للاختطاف، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت "إنّ الفتاة جود نسيم (20 عامًا) اختطفت قبل يومين في وسط العاصمة المحتلة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أنّ جريمة الاختطاف جاءت بعد أشهر من اختطاف فتاة أخرى، وإخفائها قسريًا، ليتبيّن وجودها في السجن المركزي بصنعاء قبل شهر، وفق ما اوردته ''العاصمة اون لاين''.