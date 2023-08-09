في لقاء مع المبعوث الأممي.. الحكومة تحذر من تبعات حرب حوثية مختلفة وتدعو لإتخاذ موقف دولي حازم

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حذرت الحكومة اليمنية الشرعية من تبعات الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي على الوضع الإنساني المتردي ، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات، وفق وكالة سبأ الرسمية .

حيث ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك ، اليوم الاربعاء في الرياض، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وجدد بن مبارك موقف الحكومة اليمنية الداعم لمساعي تحقيق السلام وانها الحكومة تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.