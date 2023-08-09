متى نزل الوحي على النبي محمد وفقا للتاريخ الميلادي؟

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمر هذه الأيام ذكرى نزول القرآن وبعثة النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، وفقا للتاريخ الميلادي، وتحدثت الكثير من الكتب وذكرت ذكراً دقيقاً لتاريخ نزول الوحي، على أنه كان يوم الإثنين، في الحادي والعشرين من شهر رمضان، وقد كانت هجرة النبي بعد ذلك باثنتى عشرة سنة تقريباً.

وذكرت الكتب أيضاً التاريخ الميلادي لذلك اليوم، فقال إنّه اليوم العاشر من شهر أغسطس من عام ستمائةٍ وعشرة للميلاد، وذكرت السيدة عائشة - رضي الله عنها- حديثاً طويلاً عن بدء الوحي، وما سبقه من علامات واهتماماتٍ ظهرت على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وحدد كتاب "الرحيق المختوم" نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم فقال: وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد يوم نزول الوحي بأنه يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا، ويوافق 10 أغسطس سنة 610 مـ. بدأ نزول القرآن والوحي وبداية النبوة في ليلة القدر؛ فقد قال الله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، وقد أفادت الأحاديث الصحيحة بأن ذلك كان ليلة الإثنين قبل أن يطلع الفجر، في ليلة 21 من رمضان، وهي توافق يوم 10 من أغسطس عام 610، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 40 عاما.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أهل مكة؛ لأنهم يعبدون الأصنام، ويذهب إلى غار حراء في جبل قريب، وكان يأخذ معه طعامه وشرابه ويبقى في الغار أياما طويلة؛ يتفكّر فيمن خلق هذا الكون، وفي يوم من أيام شهر رمضان وبينما كان رسول الله يتفكّر في خلق السماوات والأرض؛ أنزل الله تعالى عليه جبريل، وقال للرسول: "اقرأ". فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أنا بقارئ"، وكرّرها عليه جبريل 3 مرّات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل مرّة: "ما أنا بقارئ"، وفي المرّة الأخيرة قال الملك جبريل عليه السلام: (اقرأ باسم ربّك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربّك الأكرم، الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم).