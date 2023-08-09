بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشأن محاكمات حوثية جديدة لمختطفيين مدنيين جريمة في أحد موظفي بنك الكريمي وجدوة مشنوقاً في منزلة بعدن ..تفاصيل الحكومة اليمنية تؤكد على قرب الانتهاء من تفريغ خزان “صافر” المتهالك بيريز يوجه صفعة لجماهير ريال مدريد: “انسوا مبابي” 8 علامات خطيرة تنذر بوجود فيروس في هاتفك قمة الرفاهية.. مبنى خاص بالركاب الميسورين يُفتتح قريبا في أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا كيف تميز الشوكولاتة الحقيقية من المزيفة؟.. تعرف على الخبايا والأسرار هل ستحتفل مدينة الملاهي هذه بعيد الشكر مبكرًا من خلال إطلاق هذه الأفعوانية؟ مصر: تطوير مساجد آل البيت بمساعدة طائفة البهرة.. وبرلماني: لجذب السياحة الدينية جنرال أمريكي كبير يعبر مضيق هرمز على متن مدمرة أمريكية وسط تحذيرات إيرانية
عثر أهالٍ في مدينة كريتر بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء الثلاثاء، على أحد موظفي بنك الكريمي مشنوقاً في منزله بالمدينة. وذكر سكان محليون، أن شاباً ثلاثينياً يعمل في أحد فروع بنك الكريمي في كريتر، وجد مشنوقاً في منزله الذي استأجره قبل أيام في المدينة، دون معرفة الأسباب. وأفاد السكان، بأن الشاب المنتمي إلى محافظة تعز، استأجر منزله الجديد في منطقة "البادري" في كريتر قبل أيام ونقل إليه زوجته مع أطفاله الثلاثة، بعد مباشرته لعمله الجديد في بنك الكريمي بالمدينة.