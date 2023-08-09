جريمة في أحد موظفي بنك الكريمي وجدوة مشنوقاً في منزلة بعدن ..تفاصيل

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 548

عثر أهالٍ في مدينة كريتر بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء الثلاثاء، على أحد موظفي بنك الكريمي مشنوقاً في منزله بالمدينة. وذكر سكان محليون، أن شاباً ثلاثينياً يعمل في أحد فروع بنك الكريمي في كريتر، وجد مشنوقاً في منزله الذي استأجره قبل أيام في المدينة، دون معرفة الأسباب. وأفاد السكان، بأن الشاب المنتمي إلى محافظة تعز، استأجر منزله الجديد في منطقة "البادري" في كريتر قبل أيام ونقل إليه زوجته مع أطفاله الثلاثة، بعد مباشرته لعمله الجديد في بنك الكريمي بالمدينة.