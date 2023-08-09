الحكومة اليمنية تؤكد على قرب الانتهاء من تفريغ خزان “صافر” المتهالك

الأربعاء 09 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بقرب الانتهاء من تفريغ خزان “صافر” النفطي المتهالك بمحافظة الحديدة، غربي اليمن .

وأصدر المكتب الإعلامي لوزارة النقل اليمنية بيانا عقب لقاء بين وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأشاد حميد خلال اللقاء “بالجهود الكبيرة التي بذلت لتفريغ خزان صافر النفطي”، وفق البيان . وأوضح أنه “تم إفراغ 94 بالمئة ( مليون و83 ألفا و285 برميلا) من كمية النفط الموجودة في الخزان”.

من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بالتسهيلات المقدمة من وزير النقل اليمني لتنفيذ خطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بخزان صافر النفطي.

وبدورها، أكدت تفريغ 94 بالمئة من كمية النفط، حتى اليوم الثلاثاء، وفق المصدر ذاته.

وكانت في 25 يوليو/ تموز الماضي قد أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة “نوتيكا” (جرى تغيير اسمها لاحقا إلى سفينة اليمن) التي أبحرت من جيبوتي متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني، لنقل نحو 1.1 مليون برميل من ناقلة “صافر” المتهالكة والتي تعود ملكية خزان “صافر” لشركة النفط اليمنية الحكومية “صافر” لعمليات إنتاج واستكشاف النفط