قمة الرفاهية.. مبنى خاص بالركاب الميسورين يُفتتح قريبا في أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حاول "التذاكي" فكشفه جهاز الفحص.. شاهد ما وجده أمن مطار لدى مسافر01:09 حاول "التذاكي" فكشفه جهاز الفحص..

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شاهد كيف تهبط وتُقلِع منه الطائرات يُعرض حالياً "أخطر مطار في العالم".. شاهد كيف تهبط فيه وتُقلِع منه الطائرات دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل أن تكون قادرًا على الإقلاع من مطار دولي كبير في الولايات المتحدة على متن رحلة تجارية، من دون أن تطأ قدمك داخل مبنى لركاب صاخب ومزدحم.

إذا كان لديك ما يكفي من النقود، حلمك يمسي حقيقة، إذ ستكون قادرًا فعليًا على اختبار هذه التجربة في اثنين من المطارات الكبيرة والمزدحمة في الولايات المتحدة، في الحد الأدنى.

ومن المقرّر افتتاح مبنى ركاب خاص جديد وفاخر لمسافري الرحلات التجارية، في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، داخل مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي،

وفقًا للبيان الصحفي لشركة PS المشغّلة. ويعد مبنى الركاب الثاني تحت مظلة PS، حيث تم افتتاح مبنى ركاب خاص مماثل في مطار لوس أنجلوس الدولي عام 2017 وأفادت أمينة بورتر، الرئيسة التنفيذية لشركة PS، في البيان الصحفي: "سيجلب افتتاح الموقع الثاني لشركتنا PS في أكثر مطار مزدحم بأمريكا، الراحة والفخامة للعديد من المسافرين الذين يسافرون إلى وعبر أتلانتا". وأضافت: "لعبت إدارة الطيران في أتلانتا دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الرؤية،

ونأمل أن يتبعها مطارات أخرى".ونشأت فكرة مبنى الركاب الخاص والفاخر للمسافرين في مواقع دولية، مثل دبي، وفرانكفورت، ومطار هيثرو في لندن، وتستقر هذه الفكرة أخيرًا في الولايات المتحدة.

وتهدف شركة PS إلى إضافة مبنى ركاب في مطار دالاس-فورت وورث في ربيع عام 2024، ومطار ميامي الدولي في عام 2025، وفقًا لما ذكرته في البيان الصحفي. قالت شركة PS، التي تأسست لأول مرة عام 2017 باسم The Private Suite، إن مبنى الركاب الخاص بها "يعيد تصوّر تجربة المطار للمسافر المتمرّس والمتميّز."

ومن الناحية العملية، يُوعَد الأشخاص الذين يستخدمون مبنى ركاب PS بمكان فاخر مصمم خصيصًا لكبار الشخصيات، حيث ينتظرون طائرتهم ويتجنبون المتاعب التي تسببها الحشود في مبنى ركاب عام كبير