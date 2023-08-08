هل ستحتفل مدينة الملاهي هذه بعيد الشكر مبكرًا من خلال إطلاق هذه الأفعوانية؟

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ما زال أمامك بضعة أشهر قبل الاحتفال بعطلة عيد الشكر، لكن يمكن للباحثين عن الإثارة تقديم الشكر في وقت أبكر لأن العالم سيحصل أخيرًا على أفعوانية أطلق عليها اسم الصلصة