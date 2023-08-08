جنرال أمريكي كبير يعبر مضيق هرمز على متن مدمرة أمريكية وسط تحذيرات إيرانية

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عبر الجنرال الأمريكي المشرف على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط مضيق هرمز على متن المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" بعد أسابيع فقط من تصاعد مضايقات البحرية الإيرانية للسفن التجارية في المنطقة، على نحو أدى إلى نشر السفينة الحربية.

صعد الجنرال مايكل "إريك" كوريلا على متن المدمرة هودنر أثناء عبورها مضيق هرمز، برفقة نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس، وظل على متن المدمرة في الفترة ما بين يومي الأحد إلى الثلاثاء، وفقًا لبيان صحفي للقيادة المركزية الأمريكية. وأعلن البنتاغون في يوليو/ تموز أن المدمرة هودنر ستنتشر مع مقاتلات إف -35 وإف -16 في الشرق الأوسط "للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة في المنطقة".

استقل قائد القيادة المركزية الأمريكية المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" في خليج عمان هذا الأسبوع. وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن كوريلا التقى برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وكبار القادة البحرينيين، بمن فيهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأثناء وجوده على متن سفينة هودنر.

استمع كوريلا إلى "عروض توضيحية للقدرات الكاملة للسفينة القتالية العاملة في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية"، حسبما جاء في البيان.

وقال كوريلا في البيان: "توفر لي هذه الجولات إلى المنطقة رؤى عميقة للعلاقات مع شركائنا واستعداد القوات الأمريكية وقوات التحالف المنتشرة هناك.

ما زلت معجبًا بالمستوى العالي من الاستعداد والاحتراف والقدرة لدى القوات الأمريكية العاملة في القيادة المركزية الأمريكية. إن التزام قواتنا وشركائنا هو مفتاح الأمن الإقليمي".