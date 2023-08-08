مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جمركية باهظة..وثيقة

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقدمت المليشيات الحوثية الإرهابية على فرض رسوم جمركية باهظة على السلع المستوردة عبر منافذ الحديدة البرية والبحرية.

وكشفت وثيقة صادرة من وزارة المالية في حكومة الانقلاب موجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك الحوثية تطالبه بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)..

وتشير الوثيقة إلى أن التوريد يتم نقدا من إجمالي القيمة الجمركية، وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية