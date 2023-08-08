مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جمركية باهظة..وثيقة منظمة دولية تطالب مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن 11 بهائيًا وثيقة حوثية مسربة تكشف عن اشتداد الصراع بين قادة الميليشيات انتشار سريع للجوع وسوء التغذية في مناطق الحوثيين.. تفاصيل تصعيد حوثي جديد يتسهدف الأكاديميين والمعلمين في مناطق الجماعة الانقلابية المملكة تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أمرا بخصوص الشيخ السديس نجم جديد ويحمل 3 جنسيات إحداها عربية.. من هو نوح درويش المنضم حديثا لنادي برشلونة ؟ وزير النقل يعقد مباحثات مع الامم المتحدة لتوقيع اتفاقية التأمين البحري تحركات تركية يقودها اردوغان مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمواجهة كراهية الغرب
طالبت منظمة العفو الدولية، مجددًا، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن أفراد الطائفة البهائية المختطفين في سجونها، منذ أكثر من شهرين، بعد اقتحام تجمع سلمي لهم في العاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يجب الإفراج على الفور ودون قيد أو شرط، عن 11 من أفراد الأقلية البهائية لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي منذ اقتحامها تجمعًا سلميًا لهم بالعاصمة صنعاء في 25 مايو الماضي".
وأضاف البيان أن الحوثيين احتجزوا، حينها، وأخفوا قسرًا 17 فردًا من أبناء الأقلية، بينهم 5 سيدات، لكن "وبعد ضغوط دولية، تم الإفراج عن ستة أشخاص (رجل وثلاث نساء) في يونيو، ورجلين في يوليو".
وأشار إلى أن 11 شخصًا من البهائيين، تسعة رجال وامرأتين، لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين ومكانهم مجهولًا، وهم "معرضون لخطر المزيد من الانتهاكات على أيدي سلطات الجماعة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو حتى الموت