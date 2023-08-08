منظمة دولية تطالب مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن 11 بهائيًا وثيقة حوثية مسربة تكشف عن اشتداد الصراع بين قادة الميليشيات انتشار سريع للجوع وسوء التغذية في مناطق الحوثيين.. تفاصيل تصعيد حوثي جديد يتسهدف الأكاديميين والمعلمين في مناطق الجماعة الانقلابية المملكة تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أمرا بخصوص الشيخ السديس نجم جديد ويحمل 3 جنسيات إحداها عربية.. من هو نوح درويش المنضم حديثا لنادي برشلونة ؟ وزير النقل يعقد مباحثات مع الامم المتحدة لتوقيع اتفاقية التأمين البحري تحركات تركية يقودها اردوغان مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمواجهة كراهية الغرب وزير الدفاع خطورة تخادم الحوثيين والقاعدة وداعش سيتجاوز اليمن
أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أن الجوع وسوء التغذية ازدادا انتشارًا في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مقارنة بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وقال التقرير؛ إن المسح الرابع لرصد الأمن الغذائي، الذي أجرته المنظمة في يونيو 2023، كشف أن نسبة الأسر التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والتنوع الغذائي كانت أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذلك استخدامها لاستراتيجيات سلبية للتكيف مع قلة الغذاء.
وأوضح التقرير أن درجة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين كانت في الغالب تعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC) وما فوقها، وهي مرحلة الأزمة، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.
وشمل المسح الذي نفذته المنظمة بين (14 - 24) يونيو الماضي، 2,524 أسرة من 22 محافظة يمنية، وبمعدل لا يقل عن 110 أسر في كل محافظة، وهو ما يجعل البيانات ممثلة لسكان البلاد وعلى مستوى المحافظات