انتشار سريع للجوع وسوء التغذية في مناطق الحوثيين.. تفاصيل

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 242

أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أن الجوع وسوء التغذية ازدادا انتشارًا في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مقارنة بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وقال التقرير؛ إن المسح الرابع لرصد الأمن الغذائي، الذي أجرته المنظمة في يونيو 2023، كشف أن نسبة الأسر التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والتنوع الغذائي كانت أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذلك استخدامها لاستراتيجيات سلبية للتكيف مع قلة الغذاء.

وأوضح التقرير أن درجة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين كانت في الغالب تعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC) وما فوقها، وهي مرحلة الأزمة، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وشمل المسح الذي نفذته المنظمة بين (14 - 24) يونيو الماضي، 2,524 أسرة من 22 محافظة يمنية، وبمعدل لا يقل عن 110 أسر في كل محافظة، وهو ما يجعل البيانات ممثلة لسكان البلاد وعلى مستوى المحافظات