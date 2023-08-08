المملكة تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أمرا بخصوص الشيخ السديس نجم جديد ويحمل 3 جنسيات إحداها عربية.. من هو نوح درويش المنضم حديثا لنادي برشلونة ؟ وزير النقل يعقد مباحثات مع الامم المتحدة لتوقيع اتفاقية التأمين البحري تحركات تركية يقودها اردوغان مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمواجهة كراهية الغرب وزير الدفاع خطورة تخادم الحوثيين والقاعدة وداعش سيتجاوز اليمن زيارة مرتقبة للوفد العماني الى صنعاء ..تفاصيل قضية #الطفلة_حنين تفتح الباب حول ''اختلاف معايير العدالة الناجزة'' في اليمن- تقرير فرنسا تقسوا على المغرب في كأس العالم للسيدات الأمم المتحدة تعلن أين وصلت عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر
ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين.
وأوضحت وسائل الإعلام بأن الجهاز الجديد "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".
كما أضافت أنه "من المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلس سابق كان تحت إشراف الحكومة، وليس الملك