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المملكة تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن الجهاز الجديد "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

كما أضافت أنه "من المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلس سابق كان تحت إشراف الحكومة، وليس الملك

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