الملك سلمان يصدر أمرا بخصوص الشيخ السديس

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 300

صدر اليوم الثلاثاء في السعودية، أمر ملكي يقضي بتعيين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برتبة وزير.

وجاء في الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الشيخ السديس "يعين رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير"،

وأضاف: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه