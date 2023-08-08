وزير النقل يعقد مباحثات مع الامم المتحدة لتوقيع اتفاقية التأمين البحري

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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إلتقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم بديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، لبحث اوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي، وكذا بحث الترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة، والمقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين إن شاء الله بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.

وتطرق اللقاء الذي ضم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو، ومستشار وزير النقل للشؤون البحرية المهندس محمد بن عيفان، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن نادية العوامله،ومدير البرنامج بعدن كندي تشي فون، إلى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها.

و أشار الوزير حُميد، إلى الشوط الذي قطعته الخطة الأممية لخزان صافر، والإنجاز الذي تحقق من بدء عملية تفريغ الخزان والتي وصلت عملية التفريغ فيه إلى المراحل الأخيرة.. مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تفريغ خزان صافر بداية من التفاوض مع المليشيات الحوثية الانقلابية مروراً بحشد التمويل وانتهاءاً بتفريغ الخزان على أرض الواقع، ومشيراً إلى وصول كمية التفريغ يومنا هذا إلى 94% بمقدار 1,083,285 برميل، ومنوهاً إلى ان الوزارة والحكومة قدمت كل التسهيلات والتعاون الكبير لعملية التفريغ لتجنب الكارثة وإنهائها.

وأكد وزير النقل، أننا نريد تحقيق إنجاز أخر يوازي ذلك وهو التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة، وذلك بعد ان تم إستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض، مشيراً ان توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب الحوثية.

وثمن الوزير حُميد، جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع التي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع، منوهاً أن العمل جاري لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي .

من جانبها،شكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، معالي الوزير على تعاونه وتقديم كافة التسهيلات للبرنامج، وخصوصًا مايتعلق بتفريغ الخزان صافر إلى الناقلة البديلة، الذي وصلت نسبة التفريغ إلى 94% يومنا هذا .

وقدمت ممثل "UNDP،" شرحاً عن الجهود التي يبذلها البرنامج، مؤكدة ان تأخير البرنامج التوقيع بسبب عمليات التقييم للمخاطر وكيفية التغلب عليها من خلال تكليف خبراء والإجراءات التي قام بها البرنامج الإنمائي خلال الفترة الماضية للوصل إلى توقيع إتفاقية إطارية أولية مزمنة لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة.