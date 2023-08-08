تحركات تركية يقودها اردوغان مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمواجهة كراهية الغرب

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء.
واستقبل أردوغان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي، ووفد من علماء المسلمين.
كان ذلك في حضور رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش ورئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة أ.د. دكتور محمد غورميز أيضًا.
اللقاء يأتي في خضم تعاظم خطاب العنصرية والكراهية ضد المهاجرين والأجانب من قِبل المعارضة في البلاد.