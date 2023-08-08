وزير الدفاع خطورة تخادم الحوثيين والقاعدة وداعش سيتجاوز اليمن

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في عملياتها العدائية واستهداف مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة، مشيراً إلى أنه لا عهد لها ولا ميثاق كما هو معهود منها منذ سنوات.

وشدد الوزير الداعري، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن فريق القسم السياسي في مكتب المبعوث الأممي برئاسة روكسانا بازرجان، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أكثر حزماً تجاه الصلف والتعنت الحوثي الرافض لجهود السلام، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.

ولفت وزير الدفاع، إلى خطورة تخادم مليشيا الإرهاب الحوثية مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن خطر المليشيات لا يقتصر على اليمن فحسب بل يمتد إلى الإقليم والعالم