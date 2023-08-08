وزير الدفاع خطورة تخادم الحوثيين والقاعدة وداعش سيتجاوز اليمن زيارة مرتقبة للوفد العماني الى صنعاء ..تفاصيل قضية #الطفلة_حنين تفتح الباب حول ''اختلاف معايير العدالة الناجزة'' في اليمن- تقرير فرنسا تقسوا على المغرب في كأس العالم للسيدات الأمم المتحدة تعلن أين وصلت عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر جماعة الحوثي تعلن وفاة قائد عسكري آخر بعد يوم من إعلانها مقتل الحمزي لاعب يمني محترف على موعد مع مواجهة نجوم كرة القدم ماني ورونالدو معونات صينية قادمة لليمن اشتعال حرب طاحنة واشتباكات عنيفة والطيران يدخل خط الموجهات في أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب مجلس النيجر العسكري يكسر حاجر التهديدات و يعلن عن تعيين رئيسا للوزراء وقائدا لحرس الرئاسة
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في عملياتها العدائية واستهداف مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة، مشيراً إلى أنه لا عهد لها ولا ميثاق كما هو معهود منها منذ سنوات.
وشدد الوزير الداعري، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن فريق القسم السياسي في مكتب المبعوث الأممي برئاسة روكسانا بازرجان، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أكثر حزماً تجاه الصلف والتعنت الحوثي الرافض لجهود السلام، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.
ولفت وزير الدفاع، إلى خطورة تخادم مليشيا الإرهاب الحوثية مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن خطر المليشيات لا يقتصر على اليمن فحسب بل يمتد إلى الإقليم والعالم